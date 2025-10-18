Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 28 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

93. Minute: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Angermann (85. Harm), Kasten, Bukenya, Von Cieminski, Boettcher, Dieske, Schmidt (70. Herrmann), Görlitz, Gerlach (90. Al Hasan), Berner (46. Lorenz)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger, Merker, Siedler, Grünhage, Höher, Lindau, Nachtwein (67. Thomas), Prenz, Schrötter (75. Schreiber), Bielig

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28