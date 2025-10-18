Der Sportring Mücheln sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Sportring Mücheln sichert sich engen Triumph gegen VfB Oberröblingen mit 1:0

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Bagehorn (87. Meyer), Berghammer (67. Hiersig), Marggraf, Richter (60. Büttner), Grosser, Scharf, Schubert (82. Sell), Kunze (76. Bischoff), Kuhnert

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Leich, Wanski, Franke, Altenburg (67. Ernst), Cepa (84. Wenske), Michael, Engelhorn, Strese, Meißner

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102