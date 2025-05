Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 4:2 (0:1) zu besiegen. 37 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der SV Höhnstedt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:2 (0:1). Sennewitz – Höhnstedt: Nachdem der 1. SV Sennewitz an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:2 (0:1).

Tobias Weißenborn (SV Höhnstedt) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Höhnstedt noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Weißenborn.

Sennewitz war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Sebastian Thiele nach und netzte zwei weitere Male ein (63, 72). Spielstand 3:2 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (86.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Rote Karte ein. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Höhnstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Aleithe, Görlitz (46. Klinge), Dieske, Von Cieminski, Friedrich (87. Mitzner), Kasten, Seidewitz, Boettcher, Angermann (89. Schmidt), Lorenz (71. Bukenya)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Friedemann (35. Scheffler), Kropp, Matz, Büchner, Weißenborn, Müller, Elstner, Schulz, Rickert, Folter

Tore: 0:1 Tobias Weißenborn (21.), 0:2 Tobias Weißenborn (47.), 1:2 Luca Joaquin Lorenz (59.), 2:2 Christian Friedrich (63.), 3:2 Christian Friedrich (72.), 4:2 Lucas Seidewitz (86.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 37