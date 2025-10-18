Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (22.).

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (50.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Thurm, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Geißler, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Kanditt, Piven, Unger (81. Schieritz), Große, Kirchbach, Klein

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Moreno Silva, Kleewein (46. Lindemann), Teichert (68. Schönburg), Brenner (86. Schindler), Gansen (81. Nentwig), Matthias, Schmidt, Seliger, Hempel

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80