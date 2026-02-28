Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber FC Halle-Neustadt gegen den SV Blau-Weiß Dölau II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag 2:2 (1:1) getrennt.

Danut Halibei (FC Halle-Neustadt) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – 15. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Pause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Müller, Halibei (70. Regener), Stolle, Moh (84. Abdulrahman), Zamil (77. Ali Yusuf), Manga, Tinto, Hardt (70. Barghan), Al-Hamdi (20. Zuleger)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Hüttig, Öder (60. Klein), Troitzsch, Geyer (70. Kleinert), Bilau, Klaus, Hermann, Kamm Al Azzawe, Lüttgens

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60