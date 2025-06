Ein 3:3 (2:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Plötzkau 1921 am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Der FC Halle-Neustadt und der SV Plötzkau 1921 haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (2:1).

Danut Halibei (FC Halle-Neustadt) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 40 wurde das Gegentor durch Mario Mäkel erzielt.

FC Halle-Neustadt und SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 40

Tor Nummer drei schoss Halibei für Halle-Neustadt (45.+1.). Es blieb spannend. Pascal Barghan traf für Halle-Neustadt (64). Rico Von Lachner traf für Plötzkau (67). Spielstand 3:2 für den FC Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Von Lachner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Plötzkauer Team erzielte (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Plötzkau 1921

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Wendorff (60. Troitzsch), Zuleger, Müller (75. Dosky), Keunang, Hardt (75. Shuba), Tinto, Abdulrahman, Moh, Halibei (60. Barghan), Batonon

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Drici, Gruschetzki, Hoppe, Goldbach (70. Gebbert), Bartel, Sack, Von Lachner, Mäkel (60. Zimmermann), Kluge, Krahl

Tore: 1:0 Danut Halibei (6.), 1:1 Mario Mäkel (40.), 2:1 Danut Halibei (45.+1), 3:1 Pascal Barghan (64.), 3:2 Rico Von Lachner (67.), 3:3 Rico Von Lachner (87.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 23