Der 1. SV Sennewitz unter Leitung von Coach Sebastian Thiele feierte ein überlegenes Ergebnis über den Nietlebener SV Askania 09 mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Gäste aus Nietleben durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Sebastian Thiele, als Jonas Dittrich für Sennewitz traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein (78.). Die Petersberger legten in sehr kurzer Zeit nach. Wieder war Dittrich der Torschütze (84.).

Der Siegeszug der Petersberger brach nicht ab. Minute 87: Sennewitz traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Dittrich ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der 1. SV Sennewitz steckte noch einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Dittrich (Sennewitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – Nietlebener SV Askania 09

1. SV Sennewitz: Görke – Aleithe, Friedrich (85. Bukenya), Kasten, Klinge, Von Cieminski, Schmidt (66. Schönig), Boettcher, Mähnert (60. Dittrich), Angermann, Dieske

Nietlebener SV Askania 09: Lewinski – Lailach, Silber, Müller, Schumann (59. Manga), Benesch (68. Göring), Bageritz (75. Stutzer), Bork (74. Wiefel), Oelschlägel, Goldstein, Losse

Tore: 1:0 Jonas Dittrich (68.), 2:0 Jonas Dittrich (84.), 3:0 Jonas Dittrich (87.), 4:0 Jonas Dittrich (90.+3); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Heiko Krause, Karsten Bukvic; Zuschauer: 73