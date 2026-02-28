Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der FC Grimma gegenüber der VfB Germania Halberstadt machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Grimma/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Manuel Rost, als Edhem Hujdurovic für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Daniel Heinrich (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Minute 52: FC Grimma liegt 0:2 zurück

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Grzega den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (73.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Mattheus, Spreitzer, Tröger, Vogel, Werner, Rieger (75. Schulze), Janz, Kind, Katzenberger, Pistol

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (46. Kuffner Sandri), Kohn, Stobbe, Heinrich, Zeidler, Rust, Hujdurovic, Hackethal, Grzega (84. Arnold), Boateng (70. Huber)

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91