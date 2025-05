Der SSV 90 Landsberg unter Leitung von Coach Sebastian Kuleßa feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Höhnstedt mit einem 5:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

5:1 – SSV 90 Landsberg in der Begegnung mit SV Höhnstedt deutlich souverän

Fünfmal hat der SSV 90 Landsberg am Samstag gegen die Gegner aus Höhnstedt eingenetzt. 5:1 (3:1) für die Landsberger.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Landsberger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Stryjakowski der Torschütze (20.).

Maik Stryjakowski kickt SSV 90 Landsberg in 2:0-Führung – 20. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 40 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Tom Neumann traf für Landsberg in Minute 43 und Robert Berbig in Minute 78. Spielstand 4:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Nur kurz darauf gelang es Neumann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (80.). Die Landsberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Höhnstedt

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Neumann, Kleeblatt, Berbig, C. Darmochwal, Reuschel (74. Knaut), Dammering (65. Stephan), Madalschek, Stryjakowski (78. C. Darmochwal), Scheller (65. Schlesier), Voß

SV Höhnstedt: Mergner – Häsler, Ruhmann (69. Ruckhardt), Schüler, Scheffler, Schaar, Schulz, Büchner, Müller, Folter, Matz

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (16.), 2:0 Maik Stryjakowski (20.), 2:1 Paul Schaar (40.), 3:1 Tom Neumann (43.), 4:1 Robert Berbig (78.), 5:1 Tom Neumann (80.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Tim Langer; Zuschauer: 68