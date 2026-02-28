Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Coach Matthias Wirth aus dem Kräftemessen mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die Turbine Halle II und die SG Reußen am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Spieler Nummer 4 traf für die SG Reußen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (22.). Die Landsberger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Diego Canabate Kasparek der Torschütze (29.).

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle II und SG Reußen – 29. Minute

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team konnte weiter vorlegen und erlangte die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 15, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis, Hayatou (73. Teichler), Kuske, Kochmann, Nultsch (59. Kallen), Kasparek (69. Bertram), Kahle, Zahn, Brülls (59. Büchner), Braunschweig (69. Dannemann)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84