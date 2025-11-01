Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Petersberg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hettstedter konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

1. SV Sennewitz Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sennewitz erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Dieske, Kasten, Von Cieminski, Schmidt, Bartschek (61. Horn), Gerlach, Bukenya, Lorenz (83. Herrmann), Seidewitz, Görlitz

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Hoffmann (86. Lettau), Mühlenberg, Kosko, Svitiukha (66. Krey), Kemnitz (57. Bendzko), Krey, Stein, Döring, Doberenz

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37