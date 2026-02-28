Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein FC Halle-Neustadt gegen den SV Blau-Weiß Dölau II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag 2:2 (1:1) getrennt.

In Minute 12 schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

15. Minute FC Halle-Neustadt auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Dölau II – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Stolle, Hardt (70. Barghan), Tinto, Al-Hamdi (20. Zuleger), Keunang, Halibei (70. Regener), Manga, Moh (84. Abdulrahman), Zamil (77. Ali Yusuf)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Hermann, Kamm Al Azzawe, Geyer (70. Kleinert), Hüttig, Klaus, Lüttgens, Kleinert, Bilau, Öder (60. Klein)

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60