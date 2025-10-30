Für den Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf endete das Spiel gegen den Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 35. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebald, Petraj, Horlbog, Stoye (87. Hajdarpasic), Fiebiger, Schlegel, Schulze, Siebenhühner

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (75. Schindler), Matthias, Seliger, Deidok, Gansen, Hempel, Teichert, Moreno Silva (67. Janders), Oertel, Brenner

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65