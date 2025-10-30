Ergebnis 9. Spieltag Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC endet mit Remis 1:1
Für den Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf endete das Spiel gegen den Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 35. Minute
Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.
Nur zwei Spielminuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC
SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebald, Petraj, Horlbog, Stoye (87. Hajdarpasic), Fiebiger, Schlegel, Schulze, Siebenhühner
Zörbiger FC: Koller – Kleewein (75. Schindler), Matthias, Seliger, Deidok, Gansen, Hempel, Teichert, Moreno Silva (67. Janders), Oertel, Brenner
Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65