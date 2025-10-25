Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:2 (0:1).

FC Eintracht Köthen verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen 1. SV Sennewitz

Köthen/MTU. Das Match zwischen Köthen und Sennewitz ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 79

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als John Viany Bukenya den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (79.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Passou Bitalounani, Sawaneh (72. Becker), Räber Cruz, Diawara, Dzwonik, Finze, Abou (65. Fritsch), Paquo, Winter (67. Marschall)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Berner (46. Herrmann), Von Cieminski, Kasten, Boettcher (54. Salomon), Schmidt (88. Horn), Lorenz (74. Seidewitz), Angermann (76. Bartschek), Bukenya, Gerlach

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40