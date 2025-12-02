Kein Punktgewinn für FC Eintracht Köthen: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Höhnstedt einstecken.

Köthen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Köther Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Höhnstedt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Nach 22 Minuten schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 8 (28.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

FC Eintracht Köthen Kopf an Kopf mit SV Höhnstedt – 1:1 in Minute 28

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Höhnstedt sicherte (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Räber Cruz (73. Abou), Becker, Paquo, Dzwonik, Kallenbach, Winter, Finze, Diawara, Passou Bitalounani (58. Arolu), Friese (73. Ishchenko)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Ruckhardt, Dressel, Göring, Aschenbach, Folter, Matz, Matz, Raase (84. Balashov)

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31