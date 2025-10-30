Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Donnerstag endete das Spiel zwischen dem SV Eintra. Lüttchendorf und dem Zörbiger FC mit einem Remis.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – Minute 35

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Paul Stoye den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Stoye (87. Hajdarpasic), Siebald, Horlbog, Schlegel, Fiebiger, Gründler (60. Kolle), Siebenhühner, Petraj, Schulze, Kalalib Alshabi (64. Gerlach)

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Matthias, Kleewein (75. Schindler), Teichert, Brenner, Seliger, Deidok, Hempel, Moreno Silva (67. Janders), Gansen

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65