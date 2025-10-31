Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Spiel gegen die VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 endet mit Remis 1:1

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 ist gleichauf geendet.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

80. Minute SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt A1 fiel 35 Minuten nach der Pause, als Finn Luca Stemmler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Halberstädter Team erzielte (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Czerwenka, Fleck, Telch (85. Shaqiri), Nyarko, Mensing (90. Tapsoba), Lenze, Kirchhoff (79. Starikovskiy), Böttcher (63. Al-Chuaibi), Meister, Rößner (63. Anwaar)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Ucke, Simon, Schürmann, Schrader, Knoche (63. Schneider), Stemmler, Leopold, Stender (87. Leube), Rheinschmitt (81. Naujoks), Lancine

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42