Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Eric Willer, als Philipp Böttger für Stedten traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten – 74. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

29 Minuten nach der Pause konnte Tom Gansen (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erzielen (74.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Deidok (19. Moreno Silva), Brenner, Seliger (46. Kleewein), Oertel, Schindler, Teichert, Gansen, Hempel, Lindemann, Schmidt

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Schreiber, Kaschperk, Thomas (46. Höher), Jüttner, Lindau, Berger (82. Berger), Merker, Bielig, Grünhage

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45