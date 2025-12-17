Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr der MSV Eisleben am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die Turbine Halle II haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Hannes Müller (MSV Eisleben) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber konterten in der 43. Minute. Diesmal war Phil Nultsch der Torschütze.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Niclas Noah Kochmann, den Ball ins Netz zu befördern (62.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann (86. Roos), Bobeliuk (90. Schotte), Twardy, Damm, Müller (58. Zeugner), Eckstein, Seidemann, Beese (76. Eichler), Blankenburg, Behncke (56. Rische)

Turbine Halle II: Umlauft – Nultsch, Kahle, Müller, Kuske, Kochmann (70. Dannemann), Everding (78. Krziwanie), Braunschweig, Titonis (83. Büchner), Anders (78. Bertram), Wehse

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109