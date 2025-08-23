Der SG Reußen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, die Turbine Halle II mit 5:2 (2:0) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nick Broda (SG Reußen) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten in der 40. Spielminute nach. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze.

Dann konnte Reußen einen weiteren Erfolg erzielen. Nick Broda schoss und traf in der 56. Minute, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Landsbergern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Luca Finn John versenkte den Ball in der 74. Minute noch einmal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Lorenz Paul Heldt den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Flaschina, Broda (61. John), Benze, Herrmann, Besser, Märtens, Gewinner, Schicha, Schulz (72. Hurt), Grobstich

Turbine Halle II: Umlauft – Leinhoß (72. Zahn), Kuske, Kallen (65. Thermann), Titonis (65. Büchner), Braunschweig, Heldt, Schulze, Kasparek, Everding, Otremba

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26