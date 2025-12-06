Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

47. Minute: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Manga (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Scheller, Hampel, Darmochwal, Reuschel, Köhler, Knaut, Tessmann (56. Rappe), Madalschek, Diallo (80. Knorr), Stryjakowski (75. George)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Abdulrahman, Tinto, Teklay (66. Ali Yusuf), Moh, Keunang (77. Halibei), Zuleger (60. Shuba), Manga, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Zavoloka, Müller (75. Hardt)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44