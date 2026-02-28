Der SSV 90 Landsberg erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 68 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Landsberger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite verließen Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (87.). Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski (67. George), Madalschek, Köhler, Darmochwal, Hampel, Diallo (85. Thiel), Voß, Rappe (67. Kleeblatt), Berbig (31. Dammering), Scheller (88. Stephan)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Prenz, Böttger, Berger (72. Thomas), Jüttner, Bielig, Siedler, Kaschperk (63. Nachtwein), Schrötter, Merker

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68