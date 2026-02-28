Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 91 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt geschlagen geben musste.

Grimma/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Edhem Hujdurovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Die Halberstädter legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Daniel Heinrich der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Minute 52: FC Grimma mit 0:2 im Rückstand

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

28 Minuten nach der Pause konnte Paul Grzega (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Janz, Katzenberger, Rieger (75. Schulze), Kind, Werner, Vogel, Pistol, Mattheus, Tröger

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Heinrich, Boateng (70. Huber), Grzega (84. Arnold), Zeidler, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Hujdurovic, Hackethal, Rust, Stobbe

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91