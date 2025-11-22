Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der SV Blau-Weiß Dölau II gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde mit 1:4 (0:3) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Helene Schmalfeld. Der Trainer von Dölau musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze (22.).

Minute 22: SV Blau-Weiß Dölau II mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Petersberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sebastian Thiele im gegnerischen Tor. Dittrich traf in Minute 34 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:0 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Moritz Kleinert, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (77.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – 1. SV Sennewitz

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Hermann, A. Kleinert (30. Hashimi), Troitzsch, Richter (57. Öder), Grimm (82. Kalide), Lindenhahn, Kretzschmar, Burghardt, Balbach

1. SV Sennewitz: Görke – Von Cieminski, Bukenya, Kasten (72. Gerlach), Horn, Lorenz (72. Görlitz), Dittrich (65. Bartschek), Angermann (72. Dieske), Berner, Seidewitz, Schmidt (65. Herrmann)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (12.), 0:2 Jonas Dittrich (22.), 0:3 Jonas Dittrich (34.), 0:4 Lucas Seidewitz (61.), 1:4 Moritz Kleinert (77.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller