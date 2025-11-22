Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder besiegten das Team aus Halle-Neustadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Julian Siebald für Lüttchendorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Halle-Neustadt musste zweimal Gelb hinnehmen (22.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Felix Schlegel den Ball ins Netz.

SV Eintra. Lüttchendorf führt nach 38 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yusef Obeid traf in Minute 45 und Siebald in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (83.). Damit war der Sieg der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Halle-Neustadt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Siebenhühner, Gründler (12. Kolle), Horlbog, Schulze (62. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi (77. Perepelitsyn), Siebald, Obeid, Gerlach, Stoye

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (55. Hardt), Tinto, Zuleger (63. Belay Weldemichael), Abdulrahman, Moh, Stolle, Keunang, Halibei (55. Barghan), Müller, Manga

Tore: 1:0 Julian Siebald (9.), 2:0 Felix Schlegel (38.), 3:0 Yusef Obeid (45.), 4:0 Julian Siebald (58.), 5:0 Paul Stoye (83.); Schiedsrichter: Frank Pöckelmann (Leipzig); Assistenten: Rico Reinhardt, Andreas Heinrich; Zuschauer: 36