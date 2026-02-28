Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Coach Matthias Wirth aus dem Kräftemessen mit der SG Reußen vom Platz.

In Minute 17 schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (22.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Diego Canabate Kasparek den Ball ins Netz (29.).

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte weiter vor und erkämpfte sich die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 15 den Ball über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Landsberger aber nicht mehr wettmachen. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig (69. Dannemann), Hayatou (73. Teichler), Nultsch (59. Kallen), Titonis, Kochmann, Brülls (59. Büchner), Kahle, Kuske, Kasparek (69. Bertram), Zahn

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84