Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für Turbine Halle II – 24. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Waldemar Ermolaev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (24.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Everding (75. Kallen), Otremba, Kochmann (70. Thermann), Kuske, Heldt (65. Titonis), Ermolaev, Leinhoß, Kasparek (80. Krziwanie), Schulze, Braunschweig (85. Zahn)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, Dinter, Grimm, Aschenbach (46. Pfeifer), Ranft, Richter (57. Burmeister), Öder (80. Moradi), Kleinert, Troitzsch

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58