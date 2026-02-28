Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem Zörbiger FC am Samstag nicht, als er sich vor 114 Zuschauern mit 2:5 (2:3) gegen den FC Eintracht Köthen verabschieden musste.

Zörbiger FC unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:3).

Nach nur 13 Minuten schoss Michl Winter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jair Waylen Perry den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: Zörbiger FC mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der FC Eintracht Köthen noch einmal die Gelegenheit. In der achten Minute konnte Adrian Wojciech Mendel (Köthen) den Ball über die Linie bringen (90.+8). Mit 5:2 gingen die Köther als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Oertel, Schmidt, Nentwig (46. Lindemann), Kleewein (67. Schönburg), Teichert, Behr, Brenner, Gansen, Hempel

FC Eintracht Köthen: Friese – Arolu, Becker, Winter (74. Diawara), Amadou Narey, Kallenbach, Dzwonik, Sawaneh (77. Abou), Bartosiak, Perry (45. Mendel), Pinto Correia (53. Ishchenko)

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114