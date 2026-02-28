Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem Zörbiger FC am Samstag nicht, als er sich vor 114 Zuschauern mit 2:5 (2:3) gegen den FC Eintracht Köthen verabschieden musste.

Zörbiger FC verliert auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen am Samstag 2:5 (2:3) getrennt.

Michl Winter (FC Eintracht Köthen) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jair Waylen Perry (24.) erzielt wurde.

Minute 24: Zörbiger FC liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Adrian Wojciech Mendel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 zu erweitern (90.+8).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Brenner, Nentwig (46. Lindemann), Gansen, Kleewein (67. Schönburg), Schindler, Behr, Teichert, Oertel, Schmidt

FC Eintracht Köthen: Friese – Perry (45. Mendel), Dzwonik, Arolu, Kallenbach, Pinto Correia (53. Ishchenko), Winter (74. Diawara), Becker, Sawaneh (77. Abou), Amadou Narey, Bartosiak

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114