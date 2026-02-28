Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Spiel gegen den VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 47 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem BSC 99 Laucha und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

0:0 Ausgleich im Spiel BSC 99 Laucha gegen VfB Oberröblingen –

Die Lauchaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Krentz, Bothe, Leubeling (56. Hahnemann), Porse (88. Schmidt), Schneller (67. Niehoff), Thieme, Saal, Handt, Schumann

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Rühlke, Altenburg (79. Wenske), Strese, Ernst, Engert (67. Altenburg), Könen, Meißner, Koch, Pulz

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47