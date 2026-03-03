weather heiter
Magdeburg, Deutschland
MITTWOCH AUSWÄRTS FCM II: Anführer Willi Kamm – mit oder ohne Kapitänsbinde

Die Reserve des 1. FC Magdeburg um Willi Kamm möchte am Mittwoch erstmals in diesem Kalenderjahr punkten. Enis Bytyqi kann indes aufatmen – und seine Gefährten mit ihm.

Von Yannik Sammert 03.03.2026, 22:00
Teils trägt er die Binde, teils trägt er sie nicht: Willi Kamm.
Teils trägt er die Binde, teils trägt er sie nicht: Willi Kamm. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat mit Stefan Korsch und Julius Pfennig ein würdiges Kapitänsduo. Der 27-jährige Routinier Korsch ist ein blau-weißes Eigengewächs. Der 23-jährige Pfennig wiederum kam zu Beginn der Verbandsliga-Saison 2022 zum Club. Auf dem Feld stehen aber beide Akteure selten. Während Korsch seine Führungsrolle trotz seiner Situation als Ersatzspieler vortrefflich mit Leben füllt, ist Pfennig aktuell verletzt.