Ergebnis 14. Spieltag 0:0 – BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen trennen sich unentschieden
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.
Laucha/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Fußballfans waren im Stadion Laucha live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Laucha An Der Unstrut
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 14
BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen im Gleichstand – 0:0
Die Lauchaer haben sich somit Platz elf gesichert.
Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen
BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse (88. Schmidt), Bothe, Saal, Riesen, Schneller (67. Niehoff), Schumann, Leubeling (56. Hahnemann), Thieme, Handt, Krentz
VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Wanski, Könen, Strese, Engert (67. Altenburg), Altenburg (79. Wenske), Pulz, Koch, Rühlke, Ernst
; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47