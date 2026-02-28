Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

0:0 – BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen trennen sich unentschieden

Laucha/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Fußballfans waren im Stadion Laucha live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen im Gleichstand – 0:0

Die Lauchaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse (88. Schmidt), Bothe, Saal, Riesen, Schneller (67. Niehoff), Schumann, Leubeling (56. Hahnemann), Thieme, Handt, Krentz

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Wanski, Könen, Strese, Engert (67. Altenburg), Altenburg (79. Wenske), Pulz, Koch, Rühlke, Ernst

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47