Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Im Jahnstadion Freyburg haben 253 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC RSK Freyburg und dem Sportring Mücheln verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

FC RSK Freyburg gleichauf mit Sportring Mücheln – 0:0

Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Schulz, Pereira Nunes, Sambu, Töpe, Krumbholz, Großmann (80. Illig), Kaiser, Schied, Weise (58. Rosenberg)

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (71. Sell), Hiersig (78. Kunze), Meyer (67. Adamski), Kuhnert, Grosser, Schubert (81. Scharf), Maak, Jaskula (62. Marggraf), Sommerwerk, Semmer

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253