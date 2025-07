Der FC RSK Freyburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Braunsbedra mit 0:2 (0:0).

Freyburg/MTU. Vor 160 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Sieber mit 0:2 (0:0) gegen Braunsbedra geschlagen geben müssen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Julinho Monteiro Bacai das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 10

FC RSK Freyburg liegt 0:2 zurück – 91. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem SV Braunsbedra noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Monteiro Bacai den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+1). Damit war der Triumph der Braunsbedraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Braunsbedra

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Kaiser, Mänicke (89. Bartel), Weise, Hüttig (87. Kutzner), Dos Prazeres Pires, S. Alalo, Schirner, Schulz, Lehwald (75. Gottschalk), K. Alalo (50. Keller)

SV Braunsbedra: Ochse – Camara, Richter, Pereira Nunes, Voigt, Schulze (56. Dubelzek), Monteiro Bacai, Sidi Sambu, Werner, Odufuye

Tore: 0:1 Julinho Monteiro Bacai (69.), 0:2 Julinho Monteiro Bacai (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 160