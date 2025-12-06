Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag auseinander gegangen. 57 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Tony Hempel für Wengelsdorf traf und in Spielminute 56 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

84. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Hempel, Horstka, Brovii, Hähnel, Osmanaj, Marschhausen, Lewinski, Woithe, Rutz, Erovic (77. Elmi)

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Eis, Matschulat, Sommer, Khudyi, Shpikula, Hegenbart (81. Sommer), Conde, Gurniak, Barthel

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57