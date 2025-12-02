Dem SSC Weißenfels II gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 73 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Schumann der Torschütze (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II führt mit 2:0 – 17. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC RSK Freyburg kassierte zweimal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Tony Barnickel (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (51.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (74. Kresse), Koch, Baust (66. Säuberlich), Scherbaum, Ducke, Schumann (55. Lehmann), Köllner (83. Roy), Barnickel, Scheiding, Olajide (46. Haufe)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Sambu (46. Staupendahl), Großmann (62. Beyer), Weise, Bagdohn, Pereira Nunes, Schirner, Kaiser (65. Mänicke), Töpe (80. Cebulla), Schied (70. Alalo)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73