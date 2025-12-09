Dem Sportring Mücheln gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 72 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Paul Sell (Sportring Mücheln e.V.) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Lukas Kräuter erzielt.

1:1 für Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 35. Minute

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite verließen Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. kassierte zweimal Gelb.

35 Minuten nach der Pause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (53. Marggraf), Berghammer (77. Sommerwerk), Semmer, Büttner (61. Saddei), Schubert (88. Kunze), Kuhnert, Sell (84. Reinboth), Hiersig, Grosser, Maak

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Ullmann, Krämer, Kräuter, Ghebregergis, Simon (48. Brendel), Rothhoff, Kowol, Köhler, Soulama

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72