Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Christian Baust und sein Team SSC Weißenfels II gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Ducke den Ball ins Netz (54.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Barnickel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (80.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Der SSC Weißenfels II rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Kresse (73. Maas), Scherbaum, Häcker, Scheiding, Ducke, Petrick (66. Säuberlich), Beyer, Hauer (73. Roy), Baust

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Woithe (75. Zimmermann), Marschhausen, Lewinski, Horstka (67. Goltz), Hempel, Elmi (58. Beier), Hähnel, Osmanaj, Erovic, Khodadadkheyl

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38