Newcastle - Nick Woltemade hat bei Newcastle United ein glänzendes Debüt in der Premier League gefeiert. Der deutsche Nationalspieler erzielte in der 29. Minute seinen ersten Treffer in der englischen Fußball-Meisterschaft und zugleich das Tor zum 1:0 (1:0) für die Magpies gegen die Wolverhampton Wanderers. Für Newcastle war es der erste Sieg im vierten Saisonspiel und eine perfekte Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Donnerstag gegen den FC Barcelona.

Nach seinem Kopfballtreffer rannte der 23-Jährige in Richtung der Heimfans und rutschte auf den Knien auf die Eckfahne zu. In der 65. Minute war dann Schluss: William Osula kam für Woltemade aufs Feld.

„Es war ein großes Debüt - hätte nicht besser sein können“, sagte der Angreifer dem britischen Sender Sky Sports. „Wir haben gewonnen, ich habe getroffen, wir waren gut. Es war sehr wichtig, dass wir gewonnen haben.“ Nach seinem Tor habe er nicht gewusst, was er machen solle, berichtete Woltemade. „Ich war einfach happy.“

Trainer lobt den Stürmer

Woltemade habe ein tolles Wesen und einen tollen Charakter, hatte Trainer Eddie Howe vor dem Anpfiff schon gelobt. Anschließend sagte Howe: „Er ist sehr gut im Abschluss, sehr clever. Er kann auch viele Tore mit dem Kopf erzielen. Wir haben diesen Sieg gebraucht.“

Woltemade war Ende August für eine Ablösesumme von rund 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. Dort hat er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Nach Angaben des Datendienstleisters Opta ist er erst der dritte deutsche Profi nach dem einstigen Weltmeister Jürgen Klinsmann und dem früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, dem beim Einstand in der Premier League sofort ein Tor gelungen ist.