Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Oberröblingen souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhauser revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michael Koch erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Khodadadkheyl, Osmanaj (59. Goltz), Brovii, Hempel, Marschhausen, Horstka, Erovic (67. Beier), Elmi (75. Deckner), Lewinski (80. Zimmermann), Hähnel

VfB Oberröblingen: Beek – Angelstein (87. Engert), Strese, Altenburg (75. Kummer), Ernst (49. Meißner), Pulz, Franke, Koch, Michael (55. Wenske), Leich, Cepa

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47