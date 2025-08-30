Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Spiel gegen den Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln mit einem torlosen 0:0 (0:0). 253 Fußballfans waren im Jahnstadion Freyburg live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit Sportring Mücheln – 0:0

Die Freyburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise (58. Rosenberg), S. Alalo, Krumbholz, Töpe, Großmann (80. Illig), Pereira Nunes, Kaiser, Schulz, Schied, Sambu

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Jaskula (62. Marggraf), Sommerwerk, Maak, Grosser, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf), Meyer (67. Adamski), Semmer, Bagehorn (71. Sell)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253