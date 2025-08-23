Eine bittere Schlappe erlitt der SV Großgrimma an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Kelbra. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 35 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Illia Nosov für Kelbra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Nosov (38.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (84.). Die Hohenmölser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Bauer, Wöpe (64. Schneider), Beyer, Weidner, Göbel, Beyenbach, Angeli, Baum (46. Bach), Krobitzsch, Zech

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Hegenbart (83. Bornkessel), Conde, Matschulat, Rybak, Tagishi, Nosov, Shpikula (85. Eßrich), Okapal, Steinberg

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35