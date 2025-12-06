Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den SSC Weißenfels II vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Vor 53 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – Minute 45+1

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Krentz, Saal, Schmidt, Schneller, Bothe, Thieme, Schumann, Riesen, Hahnemann (46. Sielaff), Handt

SSC Weißenfels II: Magul – Säuberlich, Barnickel, Häcker (51. Maas), Beyer, Scherbaum, Karl, Schumann, Hauer (64. Kalkofen), Kresse (51. Roy), Ducke

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53