Kantersieg für den SSC Weißenfels II: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal einfahren. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 8:0 (6:0).

Weißenfels/MTU. 8:0 (6:0) in Weißenfels: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Mark Thormann, der SSC Weißenfels II, am Samstag im Tor der Gegner aus Gonnatal untergebracht.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Hauer den Ball ins Netz (3.).

Minute 3: SSC Weißenfels II liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 auszubauen (89.). Der SSC Weißenfels II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Hauer (46. Säuberlich), Barnickel, Kresse (69. Buttlar), Häcker (14. Karl), Thormann, Schumann, Kopp (60. Kalkofen), Ducke, Baust (50. Roy), Scheiding

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber, Omnitz, Ditscher, Goldberg, Franke, Siebenhüner (76. Hagene), Froeschen, Steyer, Säcker, Hoffmann (46. Dittmann)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20