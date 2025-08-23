Kein Punktgewinn für TSV Kickers 66 Gonnatal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 2:3 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 einstecken.

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Christopher-Ramon Denzin für Weißenfels traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Eric Leich den Ball ins Netz (52.).

1:1 für TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Joao Carlos Dos Prazeres Pires, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Leich, Goldberg, Ditscher, Stüber, Hagene (81. Gaensewich), Omnitz, Siebenhüner (90. Lenneper), Töpfer, Paper

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Denzin, Ghebregergis, Kowol, Kopp, Ullmann (87. Köhler), Dos Prazeres Pires, Stadler (67. Kräuter), Kopp, Kammler (72. Rothhoff), Krämer

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110