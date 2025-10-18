Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen mit einem torarmen 1:0 (0:0). 102 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Kunze (76. Bischoff), Grosser, Marggraf, Richter (60. Büttner), Schubert (82. Sell), Scharf, Kuhnert, Maak, Berghammer (67. Hiersig), Bagehorn (87. Meyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Altenburg (67. Ernst), Michael, Franke, Leich, Strese, Cepa (84. Wenske), Meißner, Engelhorn, Wanski

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102