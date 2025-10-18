Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Sennewitz ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Petersberger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Stedten.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz in Minute 90+3 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+3). Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Gerlach (90. Al Hasan), Dieske, Schmidt (70. Herrmann), Boettcher, Angermann (85. Harm), Berner (46. Lorenz), Kasten, Görlitz, Von Cieminski, Bukenya

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Grünhage, Berger, Höher, Lindau, Nachtwein (67. Thomas), Merker, Schrötter (75. Schreiber), Siedler, Bielig

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28