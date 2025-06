Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 102 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den SV Großgrimma verabschieden musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 102 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Stache mit 1:3 (0:1) gegen Großgrimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 41, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Hohenmölser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Marius Baum den Ball ins Netz.

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 57

Der Siegeszug der Hohenmölser brach nicht ab. Minute 59: Großgrimma traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maik Witt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

Schon zwei Minuten darauf konnte Marcel Merker (Stedten) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stedten erzielen (61.). Die Mansfelder sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Großgrimma

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Hauser (71. Dincel), Merker (71. Jung), Maak, Siedler (68. Raase), Parthier, Nachtwein (46. Thomas), Lindau, Grünhage, Höher

SV Großgrimma: Schmidt – Zech (68. Bauer), Benndorf, Wöpe (71. Weidner), Göbel, Baum (85. Pillert), (90. Ibrahim), Beyenbach, Rackowitz (78. Boronczyk), Witt

Tore: 0:1 Max Rackowitz (41.), 0:2 Marius Baum (57.), 0:3 Maik Witt (59.), 1:3 Marcel Merker (61.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Christian Eden, William Kalbach; Zuschauer: 102