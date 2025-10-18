Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Scharf, Schubert (82. Sell), Richter (60. Büttner), Marggraf, Berghammer (67. Hiersig), Grosser, Maak, Bagehorn (87. Meyer), Kunze (76. Bischoff), Kuhnert

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Michael, Engelhorn, Altenburg (67. Ernst), Strese, Wanski, Cepa (84. Wenske), Kummer, Leich, Franke

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102