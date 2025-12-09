Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Paul Sell (Sportring Mücheln e.V.) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Müchelner konterten in der 35. Minute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 35. Minute

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite verließen Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. musste zweimal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (77. Sommerwerk), Schubert (88. Kunze), Sell (84. Reinboth), Büttner (61. Saddei), Jaskula (53. Marggraf), Kuhnert, Grosser, Maak, Hiersig, Semmer

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Simon (48. Brendel), Rothhoff, Kowol, Ullmann, Ghebregergis, Krämer, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Kräuter, Köhler, Soulama

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72